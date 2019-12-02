Банду скотокрадов из Аларского района приговорили к колонии общего режима

Аларский район, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вынесли приговор трем жителям Черемхово, которых обвиняли в хищении 32 голов домашнего скота. Подсудимых в зависимости от степени вины приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок от года до полутора лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Установлено, что в апреле 2019 года банда скотокрадов нанесла ущерб шести жителям деревни Нельхай Аларского района, сумма вреда оценивается в один миллион рублей. Благодаря своевременно принятым мерам 23 коровы удалось спасти и вернуть законным владельцам.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что подсудимые приняли меры по возмещению ущерба. Кроме того, они признали свою вину, двое ранее не были судимы. Несмотря на эти обстоятельства, суд согласился с доводами обвинения и приговорил преступников к реальному сроку.

– В зависимости от роли каждого суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от одно года до 1,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры.