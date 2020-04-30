Без вести пропавшего мужчину разыскивают правоохранители в Иркутском районе

Иркутский район, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В ночь с 29 на 30 апреля 34-летний Барнев Андрей Сергеевич уехал на автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо» (госномер К030КК), из поселка Дзержинск Иркутского района, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 190 см, европейский тип лица, плотного телосложения, на вид 33-35 лет, глаза голубые, волосы русые, коротко стриженные.

Был одет: футболка бордовая с белой надписью, черная куртка с красными вставками, голубые шорты в клетку, черные кроссовки.

Особые приметы: на лбу черная родинка, шрам на правой икроножной мышце, на правой щеке родинка.

Фото предоставлено ГУ МВД по Иркутской области

Лиц, что-либо знающих о разыскиваемом, просят обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел. 8(3952) 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).