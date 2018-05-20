Безработная братчанка устроила на съёмной квартире наркопритон

Братск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске местная жительница за «дозу» впускала в свою съёмную квартиру наркоманов, которые в ней готовили и употребляли запрещённые вещества. Как правило, это был героин и «синтетика», сообщает пресс-служба полиции.

Наркопритон безработная 39-летняя братчанка устроила в многоквартирном доме по улице Гагарина. Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области нашли в квартире использованные шприцы и посуду, в которой готовилось наркозелье. Изъятое передано в экспертно-криминалистическую лабораторию для исследования.

В отношении женщины за организацию и содержание притона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Ей грозит лишение свободы до четырёх лет.