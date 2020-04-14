Безработный братчанин стал должником, поверив мошенникам

Братск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске проводится проверка по обращению горожанина, который стал жертвой лжепредставителя брокерской компании.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 53-летнему братчанину позвонил неизвестный мужчина, который представился работником столичной брокерской фирмы. Он предложил стать инвестором компании, что позволит иметь стабильный доход в сумме 10% от проведенных операций.

Дальнейшие действия пострадавший осуществлял под руководством «менеджера». Сначала он скачал определенное мобильное приложение, а после зашел на указанный злоумышленником сайт и перевел 100 тысяч рублей со своей кредитной карты, якобы для инвестиций и получения прибыли. Однако снять эту «прибыль» в дальнейшем братчанин не смог, что убедило его в том, что его обманули.

– Полиция призывает быть особо осторожными при получении звонков от неизвестных абонентов, предлагающих вам удаленную работу с предварительной оплатой тех или иных услуг и необходимостью вложения денег для получения прибыли в будущем, – предупреждают в ГУ МВД.