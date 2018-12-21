Безработный иркутянин попался на контрабанде «экстази» из Германии

Иркутск, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Безработный иркутянин заказал контрабандой «экстази» из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Наркотик были обнаружен в международном почтовом отправлении. При его вскрытии оперативники обнаружили пластиковый футляр для DVD-диска, с обложкой известного боевика «РЭД». Внутри же футляра находился фольгированый пакет, куда и были вложены в общей упаковке таблетки светло-коричневого цвета.

Как показала проведенная экспертиза, обнаруженное вещество в таблетках оказалось наркотическим средством МДМА, более известным как «экстази», общим весом 40, 6 граммов.

В связи с этим Иркутская таможня возбудила уголовное дело по части 3 стмтьи 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере.

Подозреваемый в преступлении был задержан, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Напомним, в сентябре 2018 года Иркутская таможня уже сообщала о возбуждении трех уголовных дел по фактам выявления наркотиков синтетического и растительного происхождения (МДМА, амфитамина, гашиша). Наркотики были направлены тремя почтовыми отправлениями из Германии в адрес иного иркутянина и также были сокрыты в пластиковые футляры для DVD-дисков с обложками популярных фильмов и шоу программ. Получатель предыдущих почтовых отправлений также был задержан.