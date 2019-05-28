Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Самолет Boeing авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем 28 мая.

«Самолет авиакомпании «Северный ветер» совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина – отказ высотомера», – сообщили ТАСС в аэропорту.

Известно, что самолет приземлился в Иркутске в 15:30. Пассажиры находятся на борту до выяснения степени серьезности неисправности. Как сказал собеседник агентства, если поломку смогут устранить в ближайшее время, воздушное судно продолжит полет, если нет – за пассажирами отправят резервный борт.