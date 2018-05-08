Более 20 человек эвакуировали ангарские пожарные из горящего дома

Ангарск, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сообщения о задымлении в двухэтажном многоквартирном доме в 78 квартале начали поступать на пульт диспетчера пожарной охраны города нефтехимиков около восьми часов вечера 8 мая. На место возгорания выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 и № 60. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на момент прибытия первых подразделений из окна однокомнатной квартиры на втором этаже шел густой черный дым и видны были языки пламени. В соседних квартирах люди в окнах просили о помощи.



"На спасение жильцов было направлено два звена газодымозащитной службы. Первое звено по трехколенной лестнице со второго этажа спасло пожилую женщину, мужчину и ребенка. Второе звено направилось по квартирам, оповещая о возгорании и эвакуируя оставшихся жильцов. По маршевым лестницам спасатели вывели из задымленного подъезда еще 20 человек", - пояснил оперативный дежурный по ангарскому гарнизону майор Антон Баснин.



Как только все жильцы дома были в безопасности, огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием. В результате пожара в квартире повреждена мебель и личные вещи на площади 12 кв. метров.



Хозяйка пострадавшей квартиры пояснила, что готовила пищу на плите, которая была подключена к сети при помощи удлинителя. В какой-то момент женщина вышла из комнаты, а вернувшись, увидела искрящуюся проводку и вспыхнувшее пламя.



Специалисты считают, что использование некачественного электрооборудования (в данном случае - удлинителя китайского производства) могло стать причиной короткого замыкания, в результате которого и произошел пожар. Кроме того помещение квартиры было загромождено мебелью и вещами, что только способствовало интенсивному горению и быстрому распространению огня. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

мчс Тэги: View the discussion thread.