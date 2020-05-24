Более тысячи нарушений особого пожарного режима зафиксировано в Приангарье с начала сезона

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала пожароопасного периода в Иркутской области 1024 человека привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Составлено 667 протоколов за нарушение особого противопожарного режима в населенных пунктах и 357 нарушений зафиксировано в лесах. По результатам работы межведомственных патрульных и патрульно-манёвренных групп только за выходные дни 23 и 24 мая выявлено 33 факта нарушений требований пожарной безопасности в лесах и в границах населённых пунктов.

В муниципальных обнаружено 220 мест захламления территорий горючими отходами и мусором. За сутки сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы проведено 15 рейдов по обследованию территорий населенных пунктов с целью выявления пожароопасных мест.

Действие особого противопожарного режима на территории Прибайкалья продолжается. Нарушение требований безопасности влечет за собой штраф от двух до четырех тысяч рублей для населения, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 40 тысяч – для частных предпринимателей и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.