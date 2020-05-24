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Происшествия в Иркутской области
25.05.2020

Более тысячи нарушений особого пожарного режима зафиксировано в Приангарье с начала сезона

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  С начала пожароопасного периода в Иркутской области 1024 человека привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Составлено 667 протоколов за нарушение особого противопожарного режима в населенных пунктах и 357 нарушений зафиксировано в лесах. По результатам работы межведомственных патрульных и патрульно-манёвренных групп только за выходные дни 23 и 24 мая выявлено 33 факта нарушений требований пожарной безопасности в лесах и в границах населённых пунктов.

В муниципальных обнаружено 220 мест захламления территорий горючими отходами и мусором. За сутки сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы проведено 15 рейдов по обследованию территорий населенных пунктов с целью выявления пожароопасных мест.

Действие особого противопожарного режима на территории Прибайкалья продолжается. Нарушение требований безопасности влечет за собой штраф от двух до четырех тысяч рублей для населения, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 40 тысяч – для частных предпринимателей и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

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Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  С начала пожароопасного периода в Иркутской области 1024 человека привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Крупный пожар тушат в Свирске25.05.2020
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Боханский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении родных брата и сестры, которые в мае прошлого года зарубили свою знакомую топором. Также суд вынес наказание их приятелю, который помог скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В Иркутской области к утру 25 мая горит более 600 гектаров леса25.05.2020
-25-600-
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 24 мая потушено семь пожаров. Два из них – в Усольском и Балаганском районах – вновь обнаруженные. Пять – ранее зарегистрированные: три – в Усть-Илимском районе, по одному – в Усть-Удинском и Казачинско-Ленском районах.
Пропавшую 25-летнюю девушку в Иркутске разыскивают полицейские 24.05.2020
-25-
Иркутск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают без вести пропавшую Полякову Надежду Владимировну. С заявлением в дежурную часть накануне обратилась родственница пропавшей.
Семь лесных пожаров потушено за сутки на территории Иркутской области24.05.2020
Иркутская область, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано семь пожаров, шесть из них – вновь обнаруженные.
Пешеход получил смертельные травмы от наезда иномарки в Аларском районе23.05.2020
Аларский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия в Аларском районе, в результате которого погиб пешеход.
Несовершеннолетняя девушка родила ребенка на вокзале в Тайшете23.05.2020
2020-05-23-09-56-15
Тайшет, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В ночь на 22 мая работникам медпункта на вокзале в Тайшете пришлось принимать роды у 17-летней девушки, которая возвращалась на поезде из Красноярска в Саянск.
Четверых пропавших детей в Иркутском районе искали более ста человек, вертолет и квадрокоптеры23.05.2020
2020-05-23-06-51-29
Иркутский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Накануне в селе Смоленщина Иркутского района два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 13 лет ушли гулять на улицу и домой не вернулись. Уже ночью родители пропавших обратились за помощью в полицию.
В Куйтунском районе опрокинулся трактор, пострадала женщина-пассажир23.05.2020
2020-05-23-03-35-14
Куйтунский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 31-летняя местная жительница.
Полиция фиксирует рост дистанционных мошенничеств в Иркутской области22.05.2020
2020-05-22-09-22-03
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается рост числа преступлений, совершенных дистанционным способом. На 22 мая с заявлениями в полицию обратились 762 человека. Для сравнения за пять месяцев 2019 год жертв аферистов было на 30 меньше.
В Иркутске обнаружили «резиновый» хостел, где зарегистрировали почти тысячу мигрантов22.05.2020
2020-05-22-08-50-38
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Владелец одного из хостелов Иркутска по улице Рабочего Штаба фиктивно зарегистрировал в нем 970 граждан из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.
В Иркутске без вести пропал Вячеслав Меркурьев22.05.2020
2020-05-22-08-18-12
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего местного жителя Вячеслава Сергеевича Меркурьева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске задержан похититель телефонного кабеля22.05.2020
2020-05-22-07-40-41
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске специалистами управления безопасности «Ростелекома» совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержан похититель телефонного кабеля.
В Ангарске исполнитель заказного убийства отправится под суд22.05.2020
2020-05-22-05-04-22
Ангарск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске под суд отправится один из исполнителей заказного убийства 14-летней давности.
Родственников осужденных из ангарской ИК-15 просят не доверять недостоверной информации22.05.2020
-15-
Ангарск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ГУФСИН по Иркутской области обращается к родственникам осужденных из ангарской ИК-15, где в середине апреля произошел бунт, с просьбой не доверять гражданам, распространяющим недостоверную информацию.
В Усть-Илимске произошел пожар в девятиэтажке22.05.2020
Усть-Илимск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске произошел пожар в девятиэтажке на проспекте Дружбы Народов.
Лишенный водительских прав иркутянин на «Ладе» устроил ночью ДТП в центре города22.05.2020
2020-05-22-03-36-40
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 22 мая столкнулись «Лада» и «Рено». Пострадали водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Погибших нет.
В Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара22.05.2020
2020-05-22-02-54-02
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 22 мая, зарегистрировано два лесных пожара.
Жителю Усть-Ордынского грозит до трёх лет заключения за ложные сведения о подрыве пожарной части21.05.2020
2020-05-21-09-39-24
Эхирит-Булагатский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Эхирит-Булагатском района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в пожарной части посёлка Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Заключённый тайшетской колонии избил цепью от бензопилы начальника отряда21.05.2020
2020-05-21-08-24-51
Тайшетский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Начальник отряда ИК-24, расположенной в посёлке Новобирюсинск Тайшетского района, стал жертвой нападения одного из осуждённых. Заключённый, по версии следствия, несколько раз ударил по голове сотрудника колонии металлической цепью от бензопилы, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Красноярскому краю.
В селе Урик подросток без водительских прав катал подругу на мотоцикле21.05.2020
2020-05-21-08-10-28
Иркутский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Урик Иркутского района 17-летний местный житель спровоцировал полицейскую погоню, попытавшись скрыться на мотоцикле от инспекторов ГИБДД.
В Иркутске арестован сутенер, принуждавший девочку-подростка заниматься проституцией21.05.2020
2020-05-21-07-48-19
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские и следователи СКР при помощи бойцов СОБР Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. В настоящее время ему предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения – заключение под стражу.
Трое юных братчан сколотили плот и пытались переплыть на нём залив21.05.2020
2020-05-21-07-32-03
Братск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На Братском водохранилище трое мальчишек пытались пересечь на самодельном плоту залив Курчатова. В итоге дети оказались в холодной воде. Их вовремя вытащили, сейчас жизни юных братчан ничего не угрожает, сообщает пресс-служба спасателей.
В Приангарье перед судом предстанут братья-бутлегеры21.05.2020
2020-05-21-05-27-41
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в реализации контрафактного алкоголя.
Трех человек спасли на пожаре в Усолье-Сибирском21.05.2020
2020-05-21-03-29-45
Усолье-Сибирское, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 20 мая произошел 21 пожар, шесть из них – в жилом секторе, еще восемь – это горение мусора и сухой травы. Из огня спасены трое человек, один получил травмы, 12 человек эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
К утру 21 мая в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара21.05.2020
-21-
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 21 мая зарегистрировано два лесных пожара. Один из них действующий, он был обнаружен в Тайшетском районе 18 мая. Площадь возгорания – 70 га, его тушение затрудняют сложный ландшафт и удаленность от дорог. Второй очаг локализован на 0,2 га в Усть-Кутском районе.
Игорь Кобзев: сейчас в Иркутской области 90% лесных пожаров тушат в первые сутки20.05.2020
-90-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 90% лесных пожаров удается потушить в первые сутки.
К ответственности привлекли 20-летнего ангарчанина, который на машине разъезжал по городскому парку20.05.2020
-20-
Ангарск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности нарушителя, который катался на автомобиле по пешеходной зоне парка имени 10-летия Ангарска. Злоумышленника удалось разыскать благодаря ролику в соцсетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области раскрыто убийство, совершенное в 2005 году20.05.2020
-2005-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области раскрыто убийство, совершенное в 2005 году в Слюдянке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области под суд отправится банда, которая похищала деньги у владельцев дорогих авто20.05.2020
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завершено расследование деятельности организованной группы, участникам которой вменяется совершение 18 преступлений, в том числе мошенничества, кражи, незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, а также неправомерный доступ к компьютерной информации.
Новый вид мошенничества заметили в Иркутске – горожан «разводят» аферисты под видом киношников20.05.2020
2020-05-20-04-30-34
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье выявлена необычная мошенническая схема: злоумышленники вымогают деньги под видом представителей «Кинокомпании Юрия Яшникова».
Полиция задержала грабителя, который напал на пенсионерку в Ангарске20.05.2020
Ангарск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция задержала грабителя, который напал на пенсионерку в Ангарске. Злоумышленник похитил у старушки 100 рублей. Инцидент произошел днем 19 мая в лесном массиве одного из городских микрорайонов.
За сутки 19 мая в Иркутской области потушено шесть лесных пожаров20.05.2020
-19-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 19 мая в Иркутской области потушено шесть лесных пожаров. Пять из них – вновь обнаруженные: два – в Куйтунском районе, по одному – в Аларском, Зиминском и Киренском районах. Также потушен пожар, зарегистрированный 17 мая в Казачинско-Ленском районе.
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