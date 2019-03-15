Больше 11 лет проведет в колонии особого режима рецидивист, зарубивший соседа в Тайшетском районе

Тайшетский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетский городской суд отправил в колонию особого режима на 11 лет два месяца уроженца Красноярского края, который вышел из колонии-поселения и уже через месяц зарубил колуном жителя поселка Тамтачет Тайшетского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в этом населенном пункте расположена колония-поселения №14 ГУФСИН по Красноярскому краю. В поселке 32-летний мужчина и остался жить, освободившись в мае 2018 года. А уже в июне он повздорил с соседом и убил его.