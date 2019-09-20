Больше полумиллиона рублей украли мошенники у двух иркутян

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мошенники 17 сентября похитили у двоих иркутян в общей сложности более 500 тысяч рублей. Оба раза аферисты представлялись собеседникам специалистами по безопасности одного из известных банков, сообщает пресс-служба полиции.

Так, 31-летний иркутянин лишился более 190 тысяч рублей. Установлено, что неизвестный позвонил ему, продиктовал данные заявителя и пояснил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства. После чего попросил его дойти до ближайшего банкомата и перевести все деньги на защищенный счет. После выполненной операции телефон звонившего стал недоступен.

В тот же день аналогичным способом у 31-летней жительницы Свердловского района Иркутска аферисты похитили 310 тысяч рублей.

По признакам мошенничества возбуждено два уголовных дела, отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.