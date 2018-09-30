«Боярышник» по-ирански: в Иране около 300 человек отравились алкоголем, более 20 – погибли

Иран, 01.10.18 (ИА "Телеинформ"), - По меньшей мере 290 человек отравились, минимум 24 человека скончались от отравления алкоголем в Иране. Об этом сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на местные СМИ.

Отравления местных жителей, в основном мужчин, произошли накануне в пяти иранских провинциях: Кохгилуйе, Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.

«Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у троих наступила смерть мозга», - сообщили в экстренных службах регионов.

По информации издания, сейчас в госпиталях под наблюдением медиков находятся несколько десятков отравившихся, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Вещество, которое попало в алкоголь и послужило причиной отравления, не называется. Напомним, продажа и употребление алкоголя запрещены в Иране с 1979 года.