|Происшествия
|09.12.2019
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Бойцы Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрозаймов в Нижнеудинске
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Нижнеудинск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бойцы Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрозаймов в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На пульт охраны поступила информация о том, что днем в районе улицы Ленина неизвестный ограбил офис микрофинансовой организации. Уже через пару минут сотрудники вневедомственной охраны были на месте. Выяснилось, что мужчина украл деньги и сотовый телефон, а затем сбежал с места преступления в сторону центрального рынка.
– Сотрудники ОВО незамедлительно принялись осматривать близлежащие территории, где мог укрыться злоумышленник. Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который подходил под описание в ориентировке. Его задержали и доставили в отдел полиции, – сообщает пресс-служба.
Грабителем оказался ранее судимый 34-летний местный житель. При себе у него была крупная сумма денег и украденный мобильник.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.