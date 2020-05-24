Брат и сестра из Боханского района, зарубившие знакомую топором, получили 26 лет тюрьмы на двоих

Боханский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении родных брата и сестры, которые в мае прошлого года зарубили свою знакомую топором. Также суд вынес наказание их приятелю, который помог скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, трагедия случилась вечером 22 мая в селе Олонки. Брат и сестра вместе с их знакомой распивали алкоголь у себя дома. В какой-то момент между обвиняемым и гостьей возникла ссора, после чего в голове у мужчины возник преступный замысел. Вооружившись топором, он нанес знакомой удар по голове, от которого она упала на пол.

– Сестра стала помогать брату и, взяв из его рук топор, нанесла не менее двух ударов по голове и лицу лежащей на полу потерпевшей. После этого брат нанес жертве еще не менее восьми ударов топором по лицу и голове. В результате множественных ран женщина скончалась на месте происшествия, – говорится в сообщении.

После подсудимый вышел на улицу и неподалеку от дома встретил друга, сообщил ему об убийстве, предложив помочь укрыть преступление. Мужчина согласился, и ночью злоумышленники завернули труп в шторы, привязав к деревянной доске, вынесли тело из дома в ограду, погрузили на деревянную лестницу и перенесли на берег реки Ангара. Там опустили лестницу и тело в воду, сплавив по течению.

Приговором суда брат и сестра признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, женщину – к 11 годам колонии общего режима. Третий подсудимый признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.