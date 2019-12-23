Братчанин без водительских прав врезался на машине в светофор напротив городской мэрии

Братск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 21 декабря автолюбитель наехал на светофор и дорожный знак «Пешеходный переход» на центральной площади города напротив администрации. В результате случившегося без регулирования оказался перекресток улиц Ленина и Советской.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, предполагаемого виновника произошедшего инспекторы ГИБДД вычислили, изучив записи с видеокамер системы «Безопасный город». Разыскиваемый автомобиль с характерными повреждениями полицейские обнаружили возле дома №29 по улице Обручева.

В итоге 23 декабря был задержан 26-летний братчанин. Выяснилось, что он был лишен водительских прав еще в 2017 году за отказ от медосвидетельствования, а в день ДТП он управлял автомобилем приятеля. По факту происшествия на нарушителя составили четыре административных протокола.