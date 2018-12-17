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17.12.2018

Братчанин напал на соседа и вынес из его квартиры телевизор

Братск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный братчанин напал на соседа-пенсионера и вынес из его квартиры телевизор.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 63-летний жилец дома по улице Крупской сообщил в полицию, что на него только что напали. Выяснилось, что вечером в квартиру к пенсионеру пришёл сосед, который с порога ударил его по голове каким-то металлическим предметом. Пострадавший успел выбежать из помещения и скрыться от налётчика. Нападавший тем временем проник в комнату и вынес оттуда телевизор.

На место происшествия был сразу направлен полицейский патруль, который вскоре задержал предполагаемого преступника. А на площадке между вторым и первым этажами был обнаружен похищенный телевизор.

Подозреваемого доставили в отдел полиции №1. Выяснилось, что 55-летний братчанин уже имеет за плечами несколько судимостей за аналогичные преступления. В момент задержания злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.

После завершения проверки по этому факту будет принято процессуальное решение.

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