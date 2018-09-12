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13.09.2018

Братчанин обвинил подругу в воровстве, чтобы «наказать» ее

Братск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный братчанин обвинил в воровстве подругу, ушедшую из дома после ссоры с ним.

Как сообщает пресс-служба Падунского районного суда Братска, в марте 2018 года, с утра пораньше распивая спиртные напитки, 32-летний мужчина решил вернуть ушедшую из дома в результате конфликта подругу и наказать её за неповиновение. Для этого он вознамерился заявить о якобы совершенном в отношении него преступлении. Позвонил в отдел полиции и сообщил, что его подруга похитила у него деньги, причинив значительный ущерб.

После чего, находясь в отделе полиции, мужчина дал следователю ложное объяснение об обстоятельствах якобы совершенного в отношении него преступления, заведомо зная, что его сведения не соответствуют действительности.

По заявлению сотрудниками отдела полиции осуществлялись первоначальные следственные действия, а также были приняты меры по изобличению преступника и раскрытию преступления, была проведена проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. То есть, своими действиями мужчина помешал обеспечению нормального функционирования и грубо нарушил деятельность органов защиты и охраны правопорядка.

На суде мужчина с предъявленным ему обвинением полностью согласился, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в восемь месяцев лишения свободы. Суд учел предыдущую судимость и окончательно назначил наказание в два года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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