Братчанин получил 15 лет «строгача» за двойное убийство

Братск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 38-летнего мужчину, который летом 2018 года убил двух собутыльников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Преступление было совершено в квартире одного из домов по улице Пихтовая, где братчанин вместе со знакомыми распивал спиртное. В итоге мужчина «на почве личных неприязненных отношений» нанёс одному из собутыльников множественные травмы, в том числе, ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Третий мужчина, который стал очевидцем убийства, решил обратиться в полицию, о чём сообщил приятелю. Тот, опасаясь задержания, задушил товарища и скрылся с места преступления.

Тем не менее, подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Следователям СКР он дал признательные показания в убийстве двух человек.