Братчанин получил условный срок за ложное минирование клуба-ресторана

Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд приговорил к трём годам условно 34-летнего мужчину, признанного виновным в ложном сообщении о бомбе в местном клубе-ресторане «Берлога». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошёл в ночь на 29 апреля. Мужчина в это время находился в клубе-ресторане, где распивал спиртные напитки. В ходе застолья он и решил из хулиганских побуждений сообщить полиции о бомбе.

– Дежурный вызвал к месту преступления сотрудников полиции, скорую медицинскую помощь, силами которых было произведено оцепление здания клуба-ресторана «Берлога», эвакуированы посетители и персонал вышеуказанного заведения из здания, приостановлена деятельность клуба-ресторана и произведено обследование помещений здания, в результате которого взрывное устройство обнаружено не было, – рассказали в суде.

Как пояснил в судебном заседании сам мужчина, в какой-то момент он закурил в неположенном месте, на что охранник ему сделал замечание и попросил оплатить штраф в пять тысяч рублей. Такой суммы у братчанина не было, поэтому он предложил оставить свой паспорт вместо денег, но охранник не согласился.

– Посетителя это возмутило, он решил вызвать полицию. А чтобы сотрудники полиции приехали быстрее, он сообщил, что в помещении клуба-ресторана заложена бомба. Мужчина пояснил суду, что сожалеет о случившемся, раскаивается и обязуется впредь такого не совершать, в настоящее время не употребляет алкогольные напитки, – рассказали в суде.