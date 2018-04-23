Братчанин приехал в Иркутск на курсы и пропал

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 апреля в четвертом часу дня ушел из общежития техникума в Иркутске и до настоящего времени не вернулся брачанин Владимир Филатов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

С заявлением об исчезновении мужчины 22 апреля обратился его брат. Известно, что Владимир Филатов работает в ОАО «Братский речной порт», в областном центре находился на курсах повышения квалификации. Ранее он не уходил.

Проводятся розыскные мероприятия. На поиск ориентирован личный состав МУ МВД России «Иркутское», экипажи патрульно-постовой службы и ГИБДД.

Фото предоставлено пресс-службой полиции

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Николаевича Филатова, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8(3952)44-44-04 (ОП № 4 МУ МВД России «Иркутское»), 21-64-64 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

ПРИМЕТЫ:

На вид 45-48 лет, рост 168 -175 сантиметра, среднего телосложения, волосы светлые до плеч, глаза каре-зеленые, брови густые.

Был одет: в чёрную ветровку, синюю тельняшку.

Особые приметы: имеет шрамы на груди от удара током, на спине и животе имеются родимые пятна.