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23.04.2018

Братчанин приехал в Иркутск на курсы и пропал

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 апреля в четвертом часу дня ушел из общежития техникума в Иркутске  и до настоящего времени не вернулся брачанин Владимир Филатов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

С заявлением об исчезновении мужчины 22 апреля обратился его брат. Известно, что Владимир Филатов работает в ОАО «Братский речной порт», в областном центре находился на курсах повышения квалификации. Ранее  он не уходил.

Проводятся розыскные мероприятия. На поиск ориентирован личный состав МУ МВД России «Иркутское», экипажи патрульно-постовой службы и ГИБДД.

Фото предоставлено пресс-службой полиции

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Николаевича Филатова, полиция просит сообщить об этом по телефонам:  8(3952)44-44-04 (ОП № 4 МУ МВД России «Иркутское»), 21-64-64 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 45-48 лет, рост 168 -175 сантиметра, среднего телосложения,  волосы светлые до плеч, глаза каре-зеленые, брови густые.
  • Был одет: в чёрную ветровку, синюю тельняшку.
  • Особые приметы: имеет шрамы на груди от удара током, на спине и животе имеются родимые пятна.

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