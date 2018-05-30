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31.05.2018

Братчанин спас ребенка на пожаре

Братск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчанин вчера, 30 мая, спас при пожаре четырехлетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пожар в многоквартирном доме по улице Кирова в Братске произошел в половине седьмого вечера. Многодетная мать, взяв с собой одного ребенка, направилась в детский сад за самым младшим членом семьи.

Дома, закрытые на замок, остались Артем и Максим, восьми и четырех лет. В какой-то момент они добрались до коробка со спичками. В результате детской шалости в квартире начался пожар. Дверь, закрытая снаружи, не позволила братьям выйти в подъезд, они смогли лишь открыть форточку в окне и позвать на помощь.

– Я живу в доме напротив. Сначала просто услышал плач и крики, подумал, может, обижает кто-то детей. Выглянул в окно и увидел дым, в этот момент мальчик с подоконника сиганул вниз и упал плашмя на землю. Я все бросил и выскочил на улицу. Поднял ребенка и стал кричать наблюдавшим в окна соседям, чтобы вызывали спасателей и врачей. В это время в оконном проеме появился второй мальчишка. Он застрял между старыми деревянными рамами, видимо, боясь огня и высоты. Я уговаривал его быстрее прыгнуть вниз, за его спиной виднелись языки пламени, все было в дыму, – рассказал братчанин Александр Северинов.

Ему удалось не только убедить четырехлетнего Максима совершить спасительный прыжок, но и верно рассчитать траекторию падения ребенка. Мужчина поймал на руки выпрыгнувшего мальчика, тем самым спас ему жизнь.

К этому времени на место происшествия уже прибыли пожарные и врачи скорой медицинской помощи. Спаситель передал детей медикам, которые доставили их в детскую городскую больницу с диагнозом отравление угарным газом и термические ожоги первой-второй степени.

По автолестнице огнеборцы проникли в квартиру через окно и в считанные минуты потушили пламя. В результате пожара повреждена мебель и личные вещи на площади четырех квадратных метров, стены закопчены. До прибытия экстренных служб из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Руководством ГУ МЧС принято решение представить Александра Северинова к ведомственной награде за спасение ребенка.

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