Братчанин проведет в колонии строгого режима восемь лет за торговлю наркотиками и отмывание денег

Братск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд приговорил местного жителя к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в 40 тысяч рублей за торговлю и попытку торговли наркотиками, а также отмывание денег.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, судом установлено, что мужчина с августа 2017 года по 31 января 2018 года торговал запрещенными веществами через один из интернет-мессенджеров. Злоумышленника задержали при очередном изъятии наркотиков из тайника-закладки. В ходе судебного разбирательства братчанин свою вину признал в полном объеме.