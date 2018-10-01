Братчанин с несколькими судимостями из мести поджег машину начальника

Братск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 30 сентября на территории одного из предприятий горела иномарка. Как выяснилось, ее поджег рабочий, который решил отомстить мастеру за то, что тот не позволил собирать ему с территории организации металлолом на продажу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 32-летний подозреваемый ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. В результате огнем повреждены детали кузова автомобиля. По предварительным оценкам ущерб составил 150 тысяч рублей.

С предполагаемым виновником работают следователи органов внутренних дел, которым предстоит выяснить все детали произошедшего. Вероятный поджигатель находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи подразумевают наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до пяти лет.