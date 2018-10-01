ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
01.10.2018

Братчанин с несколькими судимостями из мести поджег машину начальника

Братск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 30 сентября на территории одного из предприятий горела иномарка. Как выяснилось, ее поджег рабочий, который решил отомстить мастеру за то, что тот не позволил собирать ему с территории организации металлолом на продажу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 32-летний подозреваемый ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. В результате огнем повреждены детали кузова автомобиля. По предварительным оценкам ущерб составил 150 тысяч рублей.

С предполагаемым виновником работают следователи органов внутренних дел, которым предстоит выяснить все детали произошедшего. Вероятный поджигатель находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи подразумевают наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до пяти лет.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске