|Происшествия
|01.10.2018
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Братчанин с несколькими судимостями из мести поджег машину начальника
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Братск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 30 сентября на территории одного из предприятий горела иномарка. Как выяснилось, ее поджег рабочий, который решил отомстить мастеру за то, что тот не позволил собирать ему с территории организации металлолом на продажу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 32-летний подозреваемый ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. В результате огнем повреждены детали кузова автомобиля. По предварительным оценкам ущерб составил 150 тысяч рублей.
С предполагаемым виновником работают следователи органов внутренних дел, которым предстоит выяснить все детали произошедшего. Вероятный поджигатель находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи подразумевают наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до пяти лет.
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