Братчанин стал жертвой разбойного нападения на станции Новобратск

Братский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Красноярского края подозревается в нападении на братчанина. Преступление было совершено 8 марта на станции Новобратск ВСЖД, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

В нападении помимо жителя Красноярского края участвовал ещё один человек. Его личность сейчас устанавливается.

Злоумышленники избили братчанина, ударили его несколько раз ножом и похитили барсетку с деньгами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.