|Происшествия
|15.03.2019
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Братчанин стал жертвой разбойного нападения на станции Новобратск
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Братский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Красноярского края подозревается в нападении на братчанина. Преступление было совершено 8 марта на станции Новобратск ВСЖД, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
В нападении помимо жителя Красноярского края участвовал ещё один человек. Его личность сейчас устанавливается.
Злоумышленники избили братчанина, ударили его несколько раз ножом и похитили барсетку с деньгами.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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