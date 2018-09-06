Братчанин, ударивший полицейского, сядет на три года

Братск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске хулиган, ударивший полицейского, получил три года реального срока.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Падунским районным судом Братска вынесен приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчина признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В июне 2018 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения бросал камни в окно квартиры своей знакомой, в связи с чем по вызову на место прибыли сотрудники полиции. В ходе разбирательства подсудимый нанес полицейскому удар кулаком по лицу.

Суд приговорил хулигана к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.