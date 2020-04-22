Братчанин за ложный донос отправится на обязательные работы

Братск, (ИА «Телеинформ»), - Братчанин за ложный донос на своего отца отправится на обязательные работы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.

Выяснилось, что 29 июня 2019 года между ним и его отцом произошла ссора, перешедшая в обоюдную драку. Испытывая личную неприязнь к отцу, злоумышленник обратился в отдел полиции с заявлением о якобы совершенном отцом в отношении него преступлении. Он, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил участковому информацию, не соответствующую действительности. Якобы его отец, удерживая в руке нож, высказал в его адрес угрозу убийством, которую мужчина воспринял всерьез.

По результатам рассмотрения заявления в отношении отца злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. В ходе расследования установлено, что преступление не совершалось, в связи с чем уголовное дело в отношении отца подсудимого прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

На суде доносчик полностью признал свою вину. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил его к обязательным работам на срок 200 часов. Приговор вступил в законную силу.