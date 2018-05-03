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04.05.2018

Братчанин забил насмерть сожительницу за наркоманию

Братск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчанин получил восемь лет в колонии строгого режима за то, что до смерти забил сожительницу из-за того, что она употребляла наркотики. Об этом сообщает пресс-служба гордского суда.

Преступление было совершено в ночь с 16 на 17 декабря 2017 года. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. По словам братчанина, он сильно разозлился и начал бить сожительницу ногами и руками. Удары попали по груди и животу женщины. После этого мужчина вызвал «скорую», но его жертва скончалась в больнице.

В суде мужчина признал свою вину, но лишь частично. На этапе расследования преступления он способствовал его раскрытию. Суд также учёл «аморальность поведения потерпевшей» и тот факт, что мужчина вызвал «скорую», навещал сожительницу в стационаре, ухаживал за ней, отмечают в Братском городском суде.

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