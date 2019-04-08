Братчанин задушил супругу, обставив это как пропажу без вести

Братск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе 5 апреля задержали 36-летнего жителя райцентра по подозрению в убийстве супруги, о которой он сам перед этим заявил, будто она пропала без вести. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 3 апреля подозреваемый заранее спланировал убийство и обманом заманил жену в лес на территории района, где и задушил ее из личной неприязни. Вернувшись в город, мужчина сообщил ее родителям и в полицию о том, что супруга ушла из дома в неизвестном направлении, при этом активно на протяжении нескольких дней до задержания помогал в ее поисках.

– После задержания подозреваемый не стал скрывать свою причастность к убийству и показал следователям место, где совершил преступление и спрятал тело погибшей, – пояснили в СУ СКР.

Следователи установили, что мужчина никогда не привлекался к уголовной ответственности, семья характеризуется положительно, вместе с женой они воспитывали трехлетнего ребенка. В настоящее время в Братский районный суд направлены материалы уголовного дела с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.