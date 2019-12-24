Братчанина приговорили к 220 часам обязательных работ за организацию подпольного казино

Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Собранные следственными органами СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего братчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствием и судом установлено, что осенью текущего года местный житель на территории Центрального района Братска арендовал помещение и организовал в нем игорный зал, используя автоматы, предназначенные для проведения азартных игр.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия позволили установить обвиняемого, а проведение необходимого объема следственных действий, изъятие 15 игровых автоматов и допросы свидетелей позволили собрать достаточные доказательства виновности обвиняемого в совершении преступления.

– Приговором суда мужчина признан виновным. С учетом того, что ранее в отношении него уже был вынесен приговор за совершение аналогичного преступления на территории Братского района, то, в соответствии с позицией государственного обвинителя, ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде 220 часов обязательных работ, – отметили в СУ СКР по Иркутской области.