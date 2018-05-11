Братчанка нарвалась на аферистов при аренде коттеджа

Братск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полицейские разбираются в обстоятельствах мошеннических действий, совершённых в отношении местной жительницы, которая передела злоумышленникам несколько тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как выяснилось, женщина нашла в интернете объявление о сдаче в аренду коттеджа. Договорившись об условиях найма жилья, она перевела незнакомому мужчине 5 тысяч рублей. Затем ей позвонила женщина и попросила доплатить еще 3 тысячи рублей. После совершения финансовых операций телефон арендодателей стал недоступен.

Выяснилось, что потерпевшая звонила на номер, который был зарегистрирован в Свердловской области. По данному факту проводится проверка.