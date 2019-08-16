Братчанка отправится в колонию за наркоторговлю

Братск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанка отправится в колонию более чем на четыре года за торговлю наркотиками.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, приговор вынес Падунский районный суд Братска. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, частью 1 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств.

В суде установлено, что 2 апреля 2019 года братчанка незаконно сбыла наркотическое вещество весом 0,054 грамма мужчине, согласившемуся участвовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Кроме того, злоумышленница незаконно хранила для собственного употребления наркотическое вещество «скорость», которое было изъято из незаконного оборота при производстве личного обыска сотрудниками полиции.

Подсудимая вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала в полном объеме.

Суд приговорил подсудимую к лишению свободы на срок четыре года четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.