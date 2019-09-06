Братчанка потеряла 10 тысяч рублей, поверив лже-боссу

Братск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске продавец одного из магазинов, нарвавшись на мошенника, лишилась около 10 тысяч рублей. Об том сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции вечером 7 сентября. Неизвестный позвонил на рабочий телефон женщины, представился генеральным директором компании, в которой работает братчанка, и сказал, что заказал новое оборудование для магазина.

Но для его установки необходимо оплатить услуги поставщика. Стараясь выполнить указание лже-начальника, женщина направилась к банкомату и перевела на указанный им счёт 10 тысяч рублей. После номер телефона псевдо-руководителя оказался заблокирован. Осознав, что её обманули, она обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители в ходе проверки установили, что аферист звонил с телефонного номера, зарегистрированного в Самарской области, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.