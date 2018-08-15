Братчанка с ребенком погибла при пожаре в деревянном доме

Братск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске в восьмом часу утра 16 августа вспыхнул пожар в четырехквартирном деревянном доме барачного типа. В огне погибла женщина с ребенком. Информацию Телеинформу подтвердили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Сгоревший дом находился в жилом районе Сухой. На месте происшествия работают дознаватели. По данным спасателей, возгорание поздно обнаружили из-за того, что жильцы дома в это время еще спали.

На момент прибытия пожарных подразделений огонь бушевал внутри, им была охвачена крыша всего дома. Выяснилось, что еще две женщины с детьми успели проснуться и в последний момент спастись из горящей квартиры. Их соседи покинули свои квартиры самостоятельно.

Огонь тушили больше часа. От пожара пострадали две квартиры и крыша дома.