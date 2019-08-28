Братчанка сбила дизельным погрузчиком человека и предстанет перед судом

Братск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В городской суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Братска, обвиненной в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 40-летняя женщина управляла на предприятии погрузчиком. Выполняя эти работы, она наехала техникой на работника этого же предприятия, тот пострадал. Уголовное дело расследовало СУ СКР по Иркутской области. Инцидент случился 25 декабря 2018 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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