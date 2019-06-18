Братчанке грозит тюрьма за «киберместь» работодателю

Братск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске в суд передано дело об уничтожении электронной переписки коммерческой фирмы. Женщине, которая стёрла данные из чувства мести бывшему работодателю, грозит до двух лет заключения, сообщает пресс-служба полиции.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области начали расследование дела в марте 2019 года.

Оперативники установили, что к киберпреступлению причастна 34-летняя женщина, ранее работавшая в агентстве.

– Следователи доказали, что из чувства мести бывшему работодателю, обладая логином и паролем, она удалила с сервера ценные для фирмы сведения, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Согласно действующему законодательству совершение подобных действий влечет наказание в виде штрафа, исправительных работ либо лишения свободы на срок до двух лет.