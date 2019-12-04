Братчанку приговорили к условному сроку за присвоение 5,7 миллионов рублей

Братск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 36-летняя местная жительница по решению суда получила три года условно за присвоение 5,7 млн рублей. Об этом сообщат пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что с 5 сентября 2018 года по 1 февраля 2019 года женщина, занимая должность старшего кассира обособленного подразделения коммерческой организации, регулярно присваивала себе деньги компании. Чтобы скрыть недостачу, она при уходе на выходные дни и перед проведением ревизии в главной кассе составляла в рабочей программе «FОВО» фиктивные расходно-кассовые ордера.

В документах похищенные деньги женщина отражала как инкассированные, проставляя фиктивный номер инкассаторской сумки, тем самым снижая остаток, хранившийся в главной кассе компании. После окончания ревизии и выхода на работу, эти фиктивные документы кассир в программе удаляла.

О совершенном преступлении местная жительница сама сообщила в правоохранительные органы. Уголовное дело расследовано СО СЧ СУ МУ МВД России «Братское», говорят в прокуратуре Иркутской области.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и предъявленные к ней работодателем исковые требования, которые, с учётом частичного возмещения ею причиненного ущерба, составили 5 млн рублей. С учётом явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, частичного добровольного возмещения причиненного материального ущерба, положительных характеристик, наличия двух несовершеннолетних детей и нахождения в состоянии беременности, мнения государственного обвинения, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на четыре года.