Братчанку, зарезавшую сожителя, на шесть с половиной лет отправят в колонию

Братск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая в ноябре 2017 года зарезала сожителя в ходе ссоры. Ей назначено шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, пара поссорилась в ночь с 11 на 12 ноября. Словесный конфликт перерос в драку, в какой-то момент женщина схватила на кухне нож и дважды пырнула сожителя в грудь. Братчанин скончался в больнице.

«В судебном заседании осужденная пояснила, что ранее она с сожителем неоднократно конфликтовала, дралась. Также она пояснила, что до того мужчина неоднократно ее избивал, но она прощала и возвращалась к нему снова, потому что любила, кроме того, она рассказала, что выросла без отца, и хотела, чтобы у ее ребенка был отец, поэтому не решалась уйти», – сообщается в пресс-релизе суда.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства. Однако приговор пока не вступил в законную силу: адвокат осужденной подал апелляционную жалобу.