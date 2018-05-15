Братский суд отправил за решётку двух распространителей «синтетики»

Иркутск, Братск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд в Братске вынес приговор участникам наркобанды, которые распространяли через интернет синтетические наркотики. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемых задержали в марте 2017 года. Для сбора необходимого объёма доказательственной базы оперативники вели разработку группы в течение длительного времени. За это время сыщики установили четырёх жителей областного центра, причастных к преступной деятельности.

Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, группа имела устойчивую структуру с распределением ролей. Для конспирации злоумышленники использовали один из мэссенджеров и электронные платежные системы.

В квартире, используемой как нарколаборатория, правоохранители обнаружили и изъяли различные приспособления для изготовления запрещённых веществ, 27 килограммов синтетических наркотиков, что составляет около 60 тысяч разовых доз.

– Такая партия на чёрном рынке могла оцениваться на сумму порядка 20 миллионов рублей. Кроме того, полицейскими зафиксированы 19 фактов покушения на сбыт наркотиков в Иркутске и Братске путем размещения тайников-закладок, – рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

По решению Свердловского районного суда Иркутска в отношении наиболее активного участника группы тогда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам назначен домашний арест.

Сформированная доказательственная база в марте этого года была утверждена органами прокуратуры и направлена на рассмотрение в судебные органы. В результате 14 мая Братский городской суд назначил молодому человеку девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, одной их участниц – восемь лет лишения свободы.

В отношении двух других фигуранток судебное разбирательство ещё предстоит.