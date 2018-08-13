Частный самолёт упал в Байкал у острова Ольхон

Ольхонский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В озеро Байкал у острова Ольхон 13 августа упал самолёт. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, крушение произошло недалеко от посёлка Хужир рядом с берегом. Из воды виднеется крыло воздушного судна. Известно, что самолёт частный.

Напомним, летом 2017 года произошёл подобный инцидент. Тогда в легкомоторном самолёте находились четыре человека, все остались живы.