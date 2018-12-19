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20.12.2018

Чайный павильон горел в иркутском «Модном квартале»

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском ТЦ «Модный квартал» ранним утром 20 декабря случился пожар в одном из павильонов на первом этаже. Никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о возгорании поступила в 6:13. Предварительной причиной пожара в павильоне по продаже кофе и чая называют короткое замыкание электропроводки. В нем повреждена продукция на площади два квадратных метра.

Спасатели отмечают, что в момент происшествия в ТЦ не было никого, кроме охраны, которая пыталась тушить пожар самостоятельно.

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