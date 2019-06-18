Чунский район, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Черных лесорубов из ближнего зарубежья задержали полицейские в Чунском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В ходе рейда правоохранители выявили факт незаконной рубки сосны. Общий объем превысил 600 кубических метров. Лесному фонду причинен ущерб более 2 миллионов рублей, – отмечают в ведомстве.

На деляне неподалеку от поселка Чунский полицейские задержали шестерых мужчин в возрасте от 33 до 60 лет. С места вырубки изъяты трактор, два большегруза «КамАЗ», автомобили УАЗ и «Нива», а также и бензопилы.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий оперативниками регионального УЭБиПК совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Чунскому району был задержан предполагаемый организатор бизнеса – ранее судимый за незаконную рубку леса 36-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка леса». Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что участники группы нарушили правила въезда на территорию государства. По результатам собранных административных материалов судом в ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении за пределы страны.