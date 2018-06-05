Черные лесорубы в Эхирит-Булагатском районе нанесли ущерб в 1,2 миллиона рублей

Эхирит-Булагатский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе черные лесорубы нанесли ущерб лесному фонду в размере более 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в ходе рейдовых мероприятий оперативники установили, что в Эхирит-Булагатском лесничестве злоумышленники заготавливают древесину. По подозрению в вырубке сосен в объеме около 160 кубических метров установлены и доставлены в отдел полиции пятеро местных жителей, в возрасте от 27 до 41 года.

С места происшествия полицейские изъяли два грузовых автомобиля, трактор, бензопилу и незаконно спиленную древесину. Также в ходе следственных действий был установлен предполагаемый организатор, в отношении которого приняты меры к его задержанию.

По этому факту органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка леса.