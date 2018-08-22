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23.08.2018

Четыре человека погибли на пожаре в Усть-Илимском районе 23 августа

Усть-Илимский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Железнодорожный Усть-Илимского района под утро 23 августа вспыхнул пожар в одном из частных домов по улице Советская. При тушении обнаружены тела четырех человек.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по факту происшествия начата доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии. С целью идентификации личностей погибших (пол, возраст и т.п.) назначены соответствующие судебные экспертизы.

Между тем, по информации ГУ МЧС по Иркутской области, за последние сутки при пожаре в регионе погиб еще один человек. В поселке Утулик Слюдянского района вечером 22 августа загорелся деревянный дом. Пламя заметили слишком поздно – на момент прибытия пожарных строение полностью горело, обрушилась крыша. В огне погибла 77-летняя женщина.

СПРАВКА:

  • С начала 2018 года в Иркутской области на пожарах погибли 122 человека, ещё 125 получили травмы. За аналогичный период прошлого года в огне погибли 105 человек, 139 человек пострадали.

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