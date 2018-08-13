Четырех туристов в резиновой лодке спасли на Байкале

Слюдянский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В районе поселка Култук Слюдянского района с акватории озера Байкал 12 августа спасли четырех туристов из Ангарска, которых отнесло от берега на резиновой лодке. Молодые люди дозвонились до спасателей по телефону, указанному на бланке протокола об административном нарушении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, ангарчане отдыхали на берегу Байкала несколько дней. Спустив на воду резиновую лодку с мотором, они переправились к живописному месту отдыха, однако на обратную дорогу топлива не хватило. Не доплыв 30 километров до берега, мотор заглох. Четверо физически развитых мужчин налегли на весла, но безуспешно, и ветром их относило все дальше от берега.

В какой-то момент один из туристов вспомнил, что пару часов назад им встретился патрульный катер МЧС России. Инспекторы, осмотрев лодку, не просто составили протокол об административном правонарушении, но и подробно расспросили мужчин о маршруте.

Позвонив по указанному на официальном бланке номеру телефона, туристы попросили помощи, и через полчаса сотрудники государственной инспекции по маломерным судам обнаружили их и благополучно доставили да берега. Никому из спасенных медицинская помощь не потребовалась. Мужчины поблагодарили своих спасителей, пообещав впредь всегда соблюдать правила безопасности на воде и не переоценивать свои силы.