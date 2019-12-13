Четверо братчан за один день отдали мошенникам более 130 тысяч рублей

Братск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Только за один день 14 декабря в Братске зарегистрировано 4 случая мошеннических действий.

В трех из них жертвами аферистов стали граждане, которые продавали вещи через популярные торговые площадки в интернете. Все пострадавшие при общении со лже-покупателями передали мошенникам сведения о своей банковской карте для зачисления задатка, в результате чего с их счетов были списаны все сбережения.

Еще один житель Братска лишился денежных средств в процессе оформления онлайн-кредита. За помощь в получении денег мнимый "менеджер" финансового учреждения убедил свою жертву воспользоваться банкоматом и перевести якобы страховой взнос. После перевода злоумышленник перестал выходить на связь.

Общий ущерб потерпевшим составил более 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не передавать полные сведения о банковской карте неизвестным, а также не пользоваться услугами дистанционной помощи в получении кредитов через сомнительные электронные ресурсы.