Четверо детей пострадали в столкновении двух машин в Иркутске

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 9 января столкнулись «Тойота Рав 4» и «Форд Фокус». В результате ДТП пострадали четверо детей в возрасте от двух до 12 лет, которые находились в салоне кроссовера, сообщает пресс-служба полиции.

Автоавария случилась в 19.40 на пересечении улиц Байкальская и Донская. Предварительно установлено, что 37-летняя женщина, управляя «Тойотой», проехала на запрещающий сигнал светофора. Она врезалась в «Форд», за рулём которого находился 23-летний иркутянин, говорят в ГУ МВД по Иркутская области.

Также известно, что не все дети, которые находились в «Тойоте», перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Без них находились двухлетняя девочка и четырёхетний мальчик. В отношении автоледи составлен административный протокол.