Четверо иркутян получили сроки за жесткое убийство двух мужчин

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Четверо иркутян получили уголовные сроки за убийство, незаконное лишение человека свободы и укрывательство преступлений. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следствием и коллегией присяжных заседателей установлено, что в июне 2018 года злоумышленники вывезли двух своих знакомых в безлюдное место в районе Мельниковского тракта, где, угрожая оружием, заставили лечь на землю, и связали им руки пластиковыми стяжками.

После этого один из нападавших поочерёдно на шее каждой из жертв затянул пластиковую стяжку. Оба задохнулись. Чтобы скрыть следы преступления мужчины закопали тела потерпевших и скрылись. В ноябре 2018 года подозреваемые, за исключением одного, были задержаны сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас пятый фигурант уголовного дела, которое выделено в отдельное производство, находится в международном розыске.

В судебном заседании подсудимые признали свою вину в совершении преступлений, доказанность которых была установлена присяжными заседателями.

С учетом позиции сторон суд назначил осуждённым от штрафа в размере 190 тысяч рублей до 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.