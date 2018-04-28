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28.04.2018

Четверо иркутян задержаны за разбой на 2,5 миллиона рублей

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали четырёх мужчин по подозрению в разбойном нападении. Злоумышленники в августе 2017 года похитили у иркутянина более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступники напали на 43-летнего мужчину днём на улице Лыткина, используя газовый баллончик. После того, как злоумышленники отняли у жертвы деньги, они скрылись в неизвестном направлении.

Во время первоначальных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступники передвигались на автомобиле Тойота Гранвия (Гранд Хайс). Впоследствии было установлено местонахождение транспортного средства, государственные регистрационные знаки которого оказались подложными. Автомашину поместили на арест-площадку, рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

Позже полицейские вышли на след собственника иномарки. Оказалось, что он был причастен к нападению на иркутянина. Затем были задержаны и остальные соучастники преступления. Ими оказались местные жители в возрасте от 25 до 33 лет.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

Известно, что задержанные нигде не работают и двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Подозреваемые арестованы, они уже дали признательные показания. Сейчас правоохранители устанавливают причастность молодых людей к аналогичным преступлениям в Иркутске.

По факут разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предполагают, что задержанные могут быть причастны к другим преступлениям. Тех, кто располагает сведениями о криминальной деятельности подозреваемых, просят обращаться по телефону дежурной части: 8(3952)216805, 112,02.

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