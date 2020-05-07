Четверо подростков устроили сплав на льдине по реке Витим

Бодайбо, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Четверо подростков из Бодайбо устроили сплав на льдине по реке Витим. Сообщение от очевидцев поступило на пульт пожарной охраны около 16 часов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на место незамедлительно выехали сотрудники 37 пожарно-спасательной части, государственной инспекции по маломерным судам и полиции.

– По береговой линии мы преследовали эту льдину – на ней находилось четверо ребят. Она дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Глубина здесь – от трех метров. Льдину прибило к берегу в районе причала. К счастью, никто из детей не пострадал, – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Бодайбинского инспекторского участка Владимир Юмашев.

Подростки пытались скрыться от сотрудников ГИМС и полиции. Двоих из них, 2005 и 2004 годов рождения, удалось поймать. Их доставили в отделение полиции, где провели разъяснительно-профилактическую беседу по соблюдению правил безопасности на водных объектах. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности.