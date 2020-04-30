Четверо усольчан отправятся под суд за организацию подпольного казино

Усолье-Сибирское, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственный отдел Усолья-Сибирского СУ СКР по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в 2015 году у одного из усольчан из корыстных побуждений возник умысел по извлечению стабильного незаконного дохода. Он предложил троим своим знакомым организовать подпольные казино в Усолье и Ангарске. Приятели согласились, тем самым вступили в преступный сговор.

– Обвиняемые распределили между собой роли, где каждый отвечал за свое направление. Мужчины открыли по два игорных заведения в каждом городе, и получали постоянную прибыль с незаконного бизнеса. В августе 2019 года их деятельность была пресечена правоохранительными органами, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.