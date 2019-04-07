Читинец купил в Иркутске «экстази» и спрятал его в книге

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Транспортные полицейские на вокзале станции Иркутск-Пассажирский задержали 35-летнего жителя Читы, который хотел провезти наркотики, спрятанные в книге. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Мужчина привлёк внимание полицейских при входе на железнодорожный вокзал. Его досмотрели и обнаружили книгу, внутри которой находились три свёртка, предположительно с наркотическим средством. Позже экспертиза подтвердила, что изъятым веществом является «экстази» общим весом около 20 грамм.

Известно, что задержанный читинец ранее уже был судим за наркотики. В этот раз он намеревался перевезти запрещённые вещества из Иркутска к себе на родину. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в начале марта 2019 года житель Бурятии пытался вывезти из Иркутска в Магадан гашиш, замаскированный под конфеты. Мужчину задержали в аэропорту Иркутска. Кроме того, транспортные полицейские поймали двух иркутян, сбывавших героин в областном центре.